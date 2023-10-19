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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

19.10.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; A.Ş., M.T. ve C.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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