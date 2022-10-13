Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Karaman'da oğlunu bıçakla yaralayan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu S.N. ve oğlu A.A.N. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.N, oğlunu bıçakla bacağından yaraladı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

