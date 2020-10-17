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Karaman’da yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı tamamlandı

KARAMAN HABERLERİ  | 17.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, 2.

Karaman’da yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı tamamlandı

Karaman Belediyesi, 2. organize sanayi yolundaki kanalizasyon hattı ile Güdümen yolundaki yağmursuyu kollektör hattı çalışmasını tamamladı.
Karaman Belediyesi’nin şehrin geleceği için büyük önem arz eden altyapı yatırım çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Atayurt, Mobilyacılar Sitesi ve Tekmersan’ın ihtiyacını karşılayacak olan 500 ve 600’lük borularla toplam 2 bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Yine şehir genelinde yağmur sularının ana kolektör hatları ile şehirden uzaklaştırılması kapsamında yapılan 4 bin 200 metre uzunluğundaki yağmursuyu kolektör hattı çalışmaları da bitti. Tamamlanan çalışmayla birlikte daha önce şehre yakın bir noktandan deşarj edilen mevcut yağmur suyu hattı, şehre çok daha uzak ve daha uygun bir yerden boşaltılmış olacak. Böylelikle hem ekili olan tarım arazilerinde oluşan zarar ortadan kalkacak, hem de Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi dükkânlarında yağmur suyu ile oluşan taşkınlar, Eski Çavuş Gölü olarak bilinen havzaya deşarjı yapılacak.

Karaman’da yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı tamamlandı

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