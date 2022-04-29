Karaman'da yangında yaralanan 6 aylık bebek hastanede öldü

Karaman'da evde çıkan yangında ağır yaralanan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak'taki üç katlı evde çıkan yangında yaralandıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 aylık Medine Gül Haznedar, 28 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan bebeğin cenazesi, Ermenek ilçesi Yukarıçağlar köyünde toprağa verildi.

Üç katlı apartmanın zeminde katında 1 Nisan'da çıkan yangında, 6 aylık Medine Gül Haznedar komşuların yardımıyla dışarıya çıkarılmış, durumu ağır olan bebek, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.



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