Karaman'da yapımı devam eden çevre yolundaki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da yapımı devam eden çevre yolunun üzerindeki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Özevren (60) yönetimindeki 70 AAC 794 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunda yapımı devam eden ve trafiğe kapalı çevreyolu üzerindeki tamamlanmayan köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü Özevren, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özevren'in cenazesi Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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