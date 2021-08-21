YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da yapımı devam eden çevre yolundaki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da yapımı devam eden çevre yolundaki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü öldü

21.08.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yapımı devam eden çevre yolundaki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da yapımı devam eden çevre yolunun üzerindeki köprü inşaatından uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Özevren (60) yönetimindeki 70 AAC 794 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunda yapımı devam eden ve trafiğe kapalı çevreyolu üzerindeki tamamlanmayan köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü Özevren, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özevren'in cenazesi Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdi
PARTNERAyrılıkları uzun sürmedi! BarıştılarAyrılıkları uzun sürmedi! Barıştılar
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyorBabasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:02
Öğle
12:55
İkindi
16:38
Akşam
19:39
Yatsı
21:01

Karaman Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

Babaoğlu Eczanesi
Merkez
Babaoğlu Eczanesi
Merkez
Babaoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.