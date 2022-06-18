Karaman'da yüksekten düşen çocuk yaralandı

Karaman'da yüksekten düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fadime Ünüvar, mutfakta yemek yaparken salonda oynayan oğlu Kuzey Ünüvar (5) sinekliği kapalı pencereden dışarı bakmak istedi.

Sinekliğin açılmasıyla dengesini kaybeden çocuk, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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