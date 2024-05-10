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Karaman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyor

İHA İHA
10.05.2024 12:06
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Karaman-Konya karayolundaki Galericiler Sitesi’nde 14 Haziran 2022 tarihinde yaşanan olayın ardından başlayan dava Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Karaman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyor

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık E.K.’nın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 21 sanık ise duruşmaya katılmadı. Sanık E.K. duruşmada yaptığı savunmada önceki beyanlarını tekrarlayarak; "Ben öldürmedim, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karaman - Konya karayolundaki Galericiler Sitesi’nde 14 Haziran 2022 tarihinde çıkan kavgada R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E.’nin katil zanlısı E.K’nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, şüphelinin İzmir’de olduğunu tespit etmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda 73 gündür firari olan E.K. yakalanmıştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca ’suç örgütü kurma’, ’suç örgütüne üye olma’ ve ’kasten öldürme’ suçlarından haklarında dava açılan 5’i tutuklu 22 sanığın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4’ü tahliye edilmişti.

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