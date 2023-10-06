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Karaman'daki cinayetle ilgili 22 sanık Kayseri'de yargılanıyor

06.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Öldürülen R.E'nin müşteki annesi P.E. ve bazı taraf avukatların da hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz 21 sanık katılmadı.

Sanık E.K. savunmasında, ölen R.E'nin olay yerine çelik yelekli ve yanında silahla geldiğini öne sürdü. Eylemi kasten gerçekleştirmediğini savunan sanık, "Karşı taraf canımıza kastedince koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Keşke yaşanmasaydı, keşke başa dönsek. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki P.E. ise anne olarak ciğerinin yandığını ifade etti. Sanık E.K'nin daha önce de cinayetten ceza aldığını iddia eden P.E, "Oğlumun öldürülmesinde sanık Ö.K. emri veren, E.K. ise tabancayı çekendir. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.E, kurtarılamamıştı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aran E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, şüphelinin İzmir'de olduğunu tespit etmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda 73 gündür firari olan E.K yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5’i tutuklu 22 sanığın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

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