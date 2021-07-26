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Karaman'daki Nunu Vadisinde mahsur kalan 13 piknikçi kurtarıldı

26.07.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki Nunu Vadisinde mahsur kalan 13 piknikçi kurtarıldı

Karaman'daki Nunu Vadisinde piknik yaparlarken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 13 kişi, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bucakışla köyünde içinden Göksu Nehrinin geçtiği Nunu Vadisine pikniğe giden bir grup vatandaş, sığ sulardan karşıya geçti. Akşama doğru Pamukdere mevkisinde bulunan hidroelektrik santralinde elektrik üretimi için su salımı yapılınca nehrin debisi yükseldi. Karşıya geçemeyen 13 kişi nehrin öbür tarafında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri havanın kararması ve suyun debisinin çok yüksek olması nedeniyle nehrin karşısına geçemedi. Ekipler bunun üzerine bölgede bulunan eski Taşköprü'den karşıya geçerek patika yoldan vatandaşlara ulaştı. Vatandaşlar yaklaşık 5 saat sonra kontrollü şekilde güvenli bölgeye getirdi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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