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Karaman'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 41 kişiden 11'i tutuklandı

19.01.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Karaman'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 41 kişiden 11'i tutuklandı

Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 41 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 28 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

Karaman'da 16 Ocak'ta Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ve 550 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınların görüntülerini de çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülmüştü.

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