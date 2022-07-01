Karaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Karaman'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ayşe Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz'un cenazesi hastane morguna götürüldü.

Aynı hastanede tedavisi süren Hacer Çınar Yavuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman-Konya kara yolunun 20. kilometresinde dün H.K. idaresindeki 33 AFH 599 plakalı otomobil ile Erhan Yavuz'un (62) kullandığı 70 E 4243 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü Yavuz ile Hüseyin (70), Ayşe ve Hacer Çınar Yavuz yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz