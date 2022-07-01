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Karaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

01.07.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Karaman'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ayşe Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz'un cenazesi hastane morguna götürüldü.

Aynı hastanede tedavisi süren Hacer Çınar Yavuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman-Konya kara yolunun 20. kilometresinde dün H.K. idaresindeki 33 AFH 599 plakalı otomobil ile Erhan Yavuz'un (62) kullandığı 70 E 4243 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü Yavuz ile Hüseyin (70), Ayşe ve Hacer Çınar Yavuz yaralanmıştı.

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trafik kazası Karaman

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