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Karaman’dan Elazığ’a 9’ncu yardım tırı da yola çıktı

KARAMAN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde, Elazığ’daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ’a uğurlandı.Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına Ermenek halkı da yoğun ilgi ve duyarlık gösterdi.

Karaman’dan Elazığ’a 9’ncu yardım tırı da yola çıktı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde, Elazığ’daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ’a uğurlandı.
Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına Ermenek halkı da yoğun ilgi ve duyarlık gösterdi. Yardım tırının deprem bölgesine gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek Kaymakam Vekili Emrah Uzun ile davetliler katıldı. Okunan duanın ardından içinde battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda malzemelerinin bulunduğu bir tır, Elazığ’a doğru yola çıktı.

Karaman’dan Elazığ’a 9’ncu yardım tırı da yola çıktı

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Ermenek
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