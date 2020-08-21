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Karaman’ı BAL Liginde Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek

KARAMAN HABERLERİ  | 21.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Karaman’ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takım kura ile belirlendi.Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Futbol Federasyonu Karaman İl Temsilcisi Ferhat Koç ile Karaman ASKF Başkan Vekili Gökşen Sade ve kulüp yöneticileri katıldı.

Karaman’ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takım kura ile belirlendi.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Futbol Federasyonu Karaman İl Temsilcisi Ferhat Koç ile Karaman ASKF Başkan Vekili Gökşen Sade ve kulüp yöneticileri katıldı. Kura öncesi konuşan Karaman Valisi Işık, "Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek takımı belirlemek için kura çekimi yapacağız. Üç takım arasında kura çekimi yapılacak. Hangi takım çıkarsa çıksın Karaman’ı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Karaman Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak takımımıza her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Karaman 1. Amatör Küme B gurubunda puanları aynı olan Kılbasan Karadağspor ile Kazımkarabekir Belediyespor arasında kura çekimi yapıldı. Bu kura sonucunda Kazımkarabekir Belediyespor çıktı. Ardından Karaman 1. Amatör Küme A grubunun birincisi Sudurağı Gençlerbirliğispor ile Kazımkarabekir Belediyespor arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonunda Karaman’ı, Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek.

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