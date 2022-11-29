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Karaman’ın 15 bin kişilik stadyumda sona doğru

29.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da, 5 yıl önce yapımına başlanan UEFA standartlarına uygun 15 bin kapasiteli yeni şehir stadyumunda sona yaklaşıldı.

Karaman’da, UEFA standartlarına göre yapılan 15 bin kişilik yeni statta sona gelindi. Kırmızı-beyaz renklere sahip olan stadyumda koltuk yerleştirme işlemleri tamamlanırken, çevre düzenleme ve yerden ısıtma sistemi çalışmalarına geçildi. Zemin kumunun Konya’nın Seydişehir ilçesinden getirildiği stadyumda hava şartlarına göre yerden ısıtma sisteminin tamamlanmasının ardından çim serme işlemine geçileceği bildirildi.

Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkinde inşaatı devam eden stadyumda 100’e yakın kişi çalışıyor. UEFA standartlarına göre yapılan stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca salonu, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otoparkla seyircilerin kışın üşümemesi için tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor.

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