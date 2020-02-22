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‘Karambol’ oyunu Gebze’de sahne aldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Gebze’de sahnelenen ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu, seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.Murat Kaçmaz’ın yazarı olduğu Tahsin Macir’in yönettiği ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Gebze’de sahnelenen ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu, seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.
Murat Kaçmaz’ın yazarı olduğu Tahsin Macir’in yönettiği ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da izlediği tiyatro oyunu, seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro oyunu izleyenleri bol bol güldürdü.
Bir aile komedisi olan ‘Karambol’ tiyatro oyununda Murat Kaçmaz, Bahar Türkoğlu, Gözde Gürel, Murat Kaya, Rıfat Kanpara, Murat Atan, Sedat Kocebey, Tahsin Macit, Celil Cinemre ve Burcu Özüm Şepik rol alıyor. Oyun sonunda Başkan Büyükakın, oyuncuları sergiledikleri performans ve keyifli bir tiyatro oyunu sergilemeleri sebebiyle tebrik etti.

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