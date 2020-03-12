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Karamel ve Köpük’e kardeş geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.03.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu, sahiplendiği sokak köpekleri Karamel ve Köpük’ten sonra iki minik köpeği daha sahiplendi.Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu, sahiplendiği sokak köpekleri Karamel ve Köpük’ten sonra iki minik köpeği daha sahiplendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu, sahiplendiği sokak köpekleri Karamel ve Köpük’ten sonra iki minik köpeği daha sahiplendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu, sahiplendiği sokak köpekleri Karamel ve Köpük’ten sonra iki minik köpeği daha sahiplendi. Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından Sokak ve Hayvan Bakım Merkezi’nde yapılan kontrol ve aşıları sonrasında yavru köpekler öğretmenlere teslim edildi. Ekipler tarafından okula götürülen minik köpeklere öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, okul bahçesinde ders aralarında köpeklerle oynayarak eğlendi. Veteriner Hekim arzu Demirhan Ergeç, projeye desteklerinden dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

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