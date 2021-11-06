Karamollaoğlu: "Siyasetin dili, hakaret, küfür ve aşağılama ifadelerinden arınacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başka bir siyaset tavrının mümkün olduğuna inandıklarını, siyasetin dilinin hakaret, küfür ve aşağılama ifadelerinden arınacağını belirtti.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ekonomiden eğitime, dış politikadan tarıma her alanda çıkmaza sürüklendiğini savunarak, problemleri çözmeye talip olan siyasetçilerin ise çözüm üretmekten ziyade söz düellosu yaptığını, yersiz ve gereksiz tartışmalarla zaman ve enerji kaybettiğini ifade etti.

Siyasetçilerin tavrının Türkiye'yi hızla kutuplaşmaya ve çıkmaza sürüklediğini anlatan Karamollaoğlu, "Siyaseti çatışma arenası olmaktan kurtaracak, siyasileri adeta horoz dövüşü yapmaya mahkum eden bu iklime bir son vereceğiz. Siyasetin dili, hakaret, küfür, aşağılama ifadelerinden arınacak, ülke meselelerinin soğukkanlılık ve sükunetle müzakere edildiği bir platforma dönüşecek, sağlıklı bir zemine oturtulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, başka bir siyaset tavrının mümkün olduğuna inandığını aktararak şunları kaydetti:

"Fikir, proje ve makul teklif üretemeyenler silinip gidecek, böylelikle siyaset, ilmin ve fikrin, tecrübenin ve uygulamanın edeple sergilendiği bir ortama dönüşecektir. Hiç kimseye faydası olmayan tartışmalar son bulacak, insanımızın derdine çare üretmeyen siyaset yapma biçimi değişecek, bunun yerine vatandaşın derdini önceleyen, talep ve beklentilerine cevap veren bir siyaset dili ve buna uygun politikalar tercih edilecektir. Bütün parti genel başkanlarını ve tüm siyasileri bu üslubu benimsemeye, buna uygun siyaset yapmaya davet ediyorum. Saadet Partisi, bu konuda kararlıdır ve öncülük yapmaya hazırdır."

