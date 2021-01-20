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Karamürsel çiftçilerine oğul otu hakkında bilgi verildi

20.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiriciliği için çalışmalar başlatan büyükşehir, bu kapsamda Karamürselli çiftçileri bilgilendirdi.Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi ile çiftçilerin getirisi yüksek ürünler yetiştirmesinin önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’dan sonra diğer ilçelerde de bu ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalara başladı.

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiriciliği için çalışmalar başlatan büyükşehir, bu kapsamda Karamürselli çiftçileri bilgilendirdi.
Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi ile çiftçilerin getirisi yüksek ürünler yetiştirmesinin önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’dan sonra diğer ilçelerde de bu ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalara başladı. Alım garantili Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiriciliği için Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesinde sunum düzenledi.
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimi yapılarak çiftçinin kazancı arttırılacak. Karamürsel mahallelerinde oğul otu yetiştiriciliği teşvik edilirken dikilecek alan proje başvurularına göre belirlenecek ve alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak. Sözleşme ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacak ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek.
ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi, En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 alan gerekmektedir. Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması. Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi Kamu arazisi ise kullanım izni şartları gerekmektedir.
Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’nde kurulması için girişimlerde bulunan büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK ve MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzaladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurguladı.

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