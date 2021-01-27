Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor.

D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor. Radye temel imalatlarının başladığı Karamürsel Köprülü Kavşağında, perde ve foroz beton yapımı devam ediyor. Tünel içi yalıtım malzemesi döşenmeye devam ederken, tünel giriş ve çıkışına oto korkulukların yapımı tamamlandı. Kalan 100 metrelik kapalı kesit tünel kazı çalışmalarının tamamlanması sonrası 348 adet ön gerilmeli kirişle tünelin üstü kapatılacak. Temel kazı çalışmaları biter bitmez kiriş montajlarına başlanacak.

Tünel yapımı için gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 100 bin metreküp, yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarıldı.



