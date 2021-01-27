YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

27.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor.D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor.

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor.
D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında 296 metrelik kapalı kesitin son 100 metresinde tünel hafriyatı kazı çalışmaları yapılıyor. Radye temel imalatlarının başladığı Karamürsel Köprülü Kavşağında, perde ve foroz beton yapımı devam ediyor. Tünel içi yalıtım malzemesi döşenmeye devam ederken, tünel giriş ve çıkışına oto korkulukların yapımı tamamlandı. Kalan 100 metrelik kapalı kesit tünel kazı çalışmalarının tamamlanması sonrası 348 adet ön gerilmeli kirişle tünelin üstü kapatılacak. Temel kazı çalışmaları biter bitmez kiriş montajlarına başlanacak.
Tünel yapımı için gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 100 bin metreküp, yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarıldı.

Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Izmit
Saygılı Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Doğuş Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Çayırova’da projelere dijital inceleme

Çayırova’da projelere dijital inceleme

Judocular kuşak sınavında

Judocular kuşak sınavında

İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor

İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor

İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor

İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor

Türk bilim insanları Çin ortaklığında koronavirüs ilacı geliştirilmesine katkı sağlayacak

Türk bilim insanları Çin ortaklığında koronavirüs ilacı geliştirilmesine katkı sağlayacak

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.