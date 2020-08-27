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Karamürsel’de 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e bağlı Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda beton serim çalışmaları başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesiminde bulunan mahallelerin yollarında yaptığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e bağlı Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda beton serim çalışmaları başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesiminde bulunan mahallelerin yollarında yaptığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Hayriye, İnebeyli, Taşağıl, Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma yoğun bir şekilde ilerlerken ulaşım geçici bir süre farklı güzergahlardan sağlanıyor. 15 Ağustos’ta başlayan çalışma yoğun tempoyla ilerleyecek.
Dokuz kilometrelik yol 6,5 metre genişliğinde olacak. Yağmur suyu için beton kanal yapılacak proje kapsamında 8 bin 800 metreküp c30 yol betonu kullanılacak. 125 ton cesan demirin kullanılacağı projede özellikle kış aylarında ulaşımın rahat bir şekilde yapılmasına imkan sunacak. Vatandaşlar hayata geçirilen çalışmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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