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Karamürsel’e 39 milyon liralık yatırım Şubat ayında tamamlanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi D-130 karayolu üzerinde yapımına devam edilen yaklaşık maliyeti 39 milyon TL olan kent meydanı köprülü kavşağında çalışmaların Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan Karamürsel İlçesi D-130 karayolu üzerinde Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağının yapımına aralıksız devam ediliyor.

Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi D-130 karayolu üzerinde yapımına devam edilen yaklaşık maliyeti 39 milyon TL olan kent meydanı köprülü kavşağında çalışmaların Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan Karamürsel İlçesi D-130 karayolu üzerinde Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağının yapımına aralıksız devam ediliyor. İhale bedeli 38 milyon 954 bin lira olarak belirlenen projenin 14 Şubat tarihinde tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında çalışmaları gerçekleştirilen Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağının tüneli 19 metre genişliğinde, 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında bin 600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak. Böylece hem ilçenin 2 yakası birleşecek hem de ışıklar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu da ortadan kaldırılmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımına devam edilen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projenin geldiği aşama hakkında bilgi aldı. İncelemelere Başkan Büyükakın’ın yanı sıra, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ile bürokratlar katıldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Şehrin hızla beklediği, bir an önce yapılmasını istediği bir projeydi. Ancak tasfiye süreciyle ilgili bir gecikmeden dolayı burayla epey uğraştık. Firmanın tasfiyesi biraz zaman aldı. Ardından yeniden ihale süreçleri gerçekleştirildi. Ama elhamdülillah sahada da gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde inşaat çalışması başladı. Çok hızlı bir şekilde buradaki çalışmayı bitireceğiz. Karamürsel’in uzun yıllardır beklediği bir proje hayata geçmiş olacak. Bu hem Kuzey, Güney ulaşımını hem Doğu, Batı ulaşımını rahatlatacak bir çalışma. Ama her şeyden evvel en önemlisi şehrin merkezine giriş ve çıkışların, transit trafiğin baskısından kurtarılması anlamına gelecek. Transit trafik nedeniyle merkez ışıklarda Karamürselliler ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Işıklarda uzun süre beklemek durumunda kalıyorlardı. Gerek şehir merkezine girerken gerek şehir merkezinden çıkarken uzun kuyruklar oluşuyordu ışıklarda. Bu proje bittikten sonra Allah’ın izniyle bu sorun ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

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