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Karamürsel’in yeni mesire alanı hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.11.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yalakdere Mahallesi’ndeki piknik alanını mesire alanına dönüştürdü.Karamürsel’de vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Yalakdere Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yalakdere Mahallesi’ndeki piknik alanını mesire alanına dönüştürdü.
Karamürsel’de vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Yalakdere Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getirildi. Topçudere Sokak ile Nehir Sokak arasındaki alanda oluşturulan mesire alanı bölgeye nefes aldıracak bir hale getirildi. Daha önce vatandaşların sadece piknik yapabildiği alan, ekipler tarafından sosyal donatılarla çevrildi.
Mesire alanı çevrilen alanda toprak tesviyesi yapılarak çimlendirildi. Canlı bir görünüme kavuşan mesire alanına vatandaşlar için 15 piknik masası yerleştirildi. 2 Adet çeşme yapılan Yalakdere mesire alanında çocuklar unutulmadı. Çocukların güzel vakit geçirebilmesi için alana çocuk oyun grubu yerleştirildi. Mesire alanı içerisinde yer alan dere üzerindeki köprünün bakım onarımı da Park ve Bahçeler ekiplerince yapıldı. Vatandaşlar için 150 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Alan içerisindeki Tarihi Çınar altı meydanı düzenlendi. Alana 50 metre kare yeni parke serimi yapıldı. Mesire alanına 80 adet leylandi ve 3 çınar ağacı dikildi.
Mesire alanına gelen vatandaşların ihtiyacı için bay-bayan ve engelliler için tuvalet inşa edildi. Vatandaşların ihtiyacını düşünerek yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi, alanı 6 aydınlatma direğiyle ışıklandırdı.

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