Karanlık dünyasını binlerce kişiye verdiği seminerlerle aydınlatıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Geçirdiği rahatsızlık sonucu 26 yaşında iki gözünü kaybeden 57 yaşındaki Bekir Akdeniz, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Akdeniz, 2016 yılından bu yana "Görmem İçin Sen Varsın" projesi çerçevesinde çoğunluğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiye seminer verdi.

Akdeniz, AA muhabirine, kazadan sonra tercih yapması gerektiğini ve mücadele yolunu seçtiğini söyledi.

Kırıkkale'nin güzel bir yer ve insanların iyi niyetli olduğunu belirten Akdeniz, "Ancak biz engellilere karşı bilgileri pek yok, bazen önyargılı davranabiliyorlar. 2016'da 'Görmem İçin Sen Varsın' diye yola çıktık. İlk seminerimi Bahşılı ilçesinde gerçekleştirdim. Projemiz, 5 yılı aşkındır devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 80'i öğrenci olmak üzere 10 bine yakın kişiye seminer verdik. Yine 5 yıldır özel bir radyoda 'Işığı karanlıkta görenler' diye program yapıyorum. Aynı zamanda bazı yerel gazetelerde yazılarımız çıkıyor." diye konuştu.

Akdeniz, kendisinin emekli olduğunu, istese evinde oturabileceğini ancak engellilerin yaşadığı sorunları anlatmak istediğini anlattı.

- "Yaşadığımız hayatı anlatıyoruz"

Toplumun engellilere karşı yabancı olduğuna değinen Akdeniz, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız empati yapamıyor. Projedeki amacımız, insanları engellilere karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Bize sorulan sorulardan da anlıyoruz ki toplum iyi niyetli de olsa bu yeterli değil. Mesela bizlerle konuşurken sesini yükselterek konuşuyor. Zannediyor ki bu görme engelliyse, işitme engeli de vardır. Seminerlerde, yaşadığımız hayatı anlatıyoruz. Başımıza bazen üzücü ve komik şeyler geliyor. Bunları anlatıyoruz. Benim eşimde görme engelli olduğu için evleneceğimiz zaman 'kim size bakacak' diye evlenmemizi istemediler. Bu bir önyargı. Biz kendi kendimize bakıyoruz. 'Aman çocuk da olmasın' dediler."

Akdeniz, Bahşılı'da aynı sitede, binada oturdukları çocukların, kendilerine uzaylı gibi bakarken seminerlerin ardından artık kendisine yaklaşabildiklerini, yardım edebildiklerini ve soru sorabildiklerini dile getirdi.

- "Hayallerin son kullanma tarihi yoktur"

Projelerinin ülke genelinde dikkati çektiğine değinen Akdeniz, şunları kaydetti:

"İl dışından hatta yurt dışından bile teklifler geliyor. Bu daha önce yapılmamış bir şey. Engellinin, çarşıda ve pazarda olması gerekiyor. Lütfen öğrenilmiş ve öğretilmiş çaresizliği yaşamayın. Toplumun içine çıkın, hayat sizin. Bir insanın en büyük engeli aslında kendisidir. Kendi engelini aştıktan sonra emin olun bütün engeller aşılabiliyor. Yaşınız kaç olursa olsun asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü hayallerin son kullanma tarihi yoktur. Biz de hayal ettiklerimizi elhamdülillah gerçekleştiriyoruz fakat bu oturarak olmaz. Eğer gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsanız, oturduğunuz yerde bunu yapamazsınız. Dışarı çıkıp, adım atmanız ve kendinizi topluma anlatmanız geriyor."

