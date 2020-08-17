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Karantina altındaki ikametler dezenfekte ediliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehrin her köşesinde çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, karantina altındaki ikametleri de tek tek dezenfekte ederek önlemlerini arttırıyor.Korona virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM’ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynırları gibi risk teşkil eden noktalarda gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını son dönemde artan karantina altındaki ikametlerde de sürdürdüklerini dile getirdi.Yetkililer, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

Karantina altındaki ikametler dezenfekte ediliyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehrin her köşesinde çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, karantina altındaki ikametleri de tek tek dezenfekte ederek önlemlerini arttırıyor.
Korona virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM’ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynırları gibi risk teşkil eden noktalarda gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını son dönemde artan karantina altındaki ikametlerde de sürdürdüklerini dile getirdi.
Yetkililer, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kişisel hijyene önem vermeleri” diye konuştu.

Karantina altındaki ikametler dezenfekte ediliyor

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