Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti

Günyüzü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir süreden beridir Kayakent mahallesinde uygulanmaya başlanan karantina devam ederken, aynı mahallede hayatlarını kaybeden 2 vatandaş toprağa verildi.

Vaka sayısının yaklaşık 50 kişiye ulaştığı belirtilen mahallede Covid 19 virüse yakalanan Naime Gürüp (88) ve Ayşe Kartaloğlu (60), tedavi gördükleri Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiler. Vatandaşların cenazeleri, alınan tedbirlerle doğup büyüdükleri Kayakent mahallesine defnedildi. Cenaze törenine Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Kayakent Mahalle Muhtarı Fatih Olçay ve ailelerinden birer kişi katıldı.

30 Ekim 2020 Cuma gününden beri karantina uygulanan mahallede hayatını kaybeden Ayşe Kartaloğlu 1 hafta önce virüs nedeniyle babasını kaybetmişti.



PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı