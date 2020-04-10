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Karantina altındaki köyden sevindirici haber

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, korona virüs ile mücadele kapsamında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde incelemelerde bulundu.Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, karantina alınan Çakıllı köyünde yapılan çalışmaları ve denetimleri yerinde inceledi.

Karantina altındaki köyden sevindirici haber

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, korona virüs ile mücadele kapsamında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde incelemelerde bulundu.
Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, karantina alınan Çakıllı köyünde yapılan çalışmaları ve denetimleri yerinde inceledi. Kaymakam Kumcu daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakıllı köyünde bulunan hastaların iyileşme aşamasında olduğunu açıkladı. Kaymakam Kumcu, “Çakıllı köyümüz haricinde diğer köylerimiz ve ilçemiz merkezinde herhangi bir vakamız yoktur. Çakıllı köyümüzdeki hastalarımız iyileşme aşamasında olup durumları iyidir. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız inşallah” dedi.

Karantina altındaki köyden sevindirici haber

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Melda Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
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