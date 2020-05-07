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Karantina altındaki köye gıda yardımı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karantina altına alınan Yeşilova köyünde ihtiyaç sahibi 20 aileye gıda yardımı yapıldı.AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanlığı teşkilatı, karantina altında bulunan Yeşilova köyünde ihtiyaç sahibi 20 aileye gıda yardımı yaptı.Giriş ve çıkışların güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulduğu köyün girişine yardım malzemelerini getiren AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve il genel meclis üyeleri yardım kolilerini köy muhtarına muhtara teslim etti.

Karantina altındaki köye gıda yardımı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karantina altına alınan Yeşilova köyünde ihtiyaç sahibi 20 aileye gıda yardımı yapıldı.
AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanlığı teşkilatı, karantina altında bulunan Yeşilova köyünde ihtiyaç sahibi 20 aileye gıda yardımı yaptı.
Giriş ve çıkışların güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulduğu köyün girişine yardım malzemelerini getiren AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve il genel meclis üyeleri yardım kolilerini köy muhtarına muhtara teslim etti. Köy girişini barikatla kapatan jandarma personeline kolaylık dileyen Başkan Toydaş, köy muhtarından da bilgi aldı. Başkan Toydaş, "Köy muhtarımızla görüşerek her konuda yanlarında olduğumuzu belirterek köyümüze gıda yardımında bulunduk. İlçe kaymakamlığımızca, ilçemiz merkezinde ve köylerimizde ihtiyaç sahibi ailelere bugüne kadar 3 bin koli gıda yardımı ve bir çok aileye de nakdi yardım yapıldı. Ayrıca biz AK Parti ilçe teşkilatı olarak da, Gölbaşı Kaymakamlığımız bilgisi dahilinde, bin koli gıda yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte destek olan Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, İbrahim Halil Fırat’a, Muhammed Fatih Toprak’a, Yakup Taş’a, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e ve yardımda bulunan tüm hayır sahiplerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Karantina altındaki köye gıda yardımı yapıldı

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