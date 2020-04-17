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Karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.04.2020 19:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı.Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile 14 günlük karantina altına alınan Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı karakuyu köylerinde yapılan dezenfekte çalışmaları sonrasında kaymakamlık tarafından meyve ve sebze dağıtımı yapıldı.Yapılan çalışmalarla alakalı bilgiler veren Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, “Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerimizde detaylı bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştirdik.

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı.
Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile 14 günlük karantina altına alınan Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı karakuyu köylerinde yapılan dezenfekte çalışmaları sonrasında kaymakamlık tarafından meyve ve sebze dağıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmalarla alakalı bilgiler veren Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, “Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerimizde detaylı bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde dezenfekte işlemini tekrarlamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra bu köylerimizde bulunan vatandaşlarımız karantina altında bulundukları için dışarı çıkamamaktadır bu nedenle ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktayız. Kısa süre önce bütün ailelere gıda tedarikinde bulunduk, şimdi ise vatandaşlarımızın sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşıladık. Devletimiz milletimizin her zaman yanında, bizler tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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