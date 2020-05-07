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Karantina anısına fidanları toprakla buluşturdular

ISPARTA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:54 | Son Güncelleme

Isparta’ya yurt dışından gelerek Murad Hüdavendigar Yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan misafirler, sağlık çalışanları ve fedakârca çalışan personelle beraber yurt bahçesine karantina günlerinin anısına fidanları toprakla buluşturdu.Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye tahliyeleri sağlanan vatandaşlardan bir kısmı Isparta’da bulunan Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmıştı.

Isparta’ya yurt dışından gelerek Murad Hüdavendigar Yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan misafirler, sağlık çalışanları ve fedakârca çalışan personelle beraber yurt bahçesine karantina günlerinin anısına fidanları toprakla buluşturdu.
Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye tahliyeleri sağlanan vatandaşlardan bir kısmı Isparta’da bulunan Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmıştı. Isparta Valiliği 14 günlük karantina süreleri yarın dolacak olan ve memleketlerine uğurlanacak vatandaşlara yurt bahçesinde kendi isimlerine fidan dikmelerini sağlayarak bir sürpriz hazırladı. Vatandaşlar 14 gün süreyle kendilerine hizmet eden yurt personeliyle birlikte hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak fidanlara isimliklerini astılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 930’u Isparta’da misafir edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bir kısmı yurt bahçelerinde olmak üzere toplam 1100 fidanı Isparta’da konuk edilen vatandaşların ve yurtlarda vatandaşlara hizmet eden personellerin adına toprakla buluşturdu.
Suudi Arabistan’dan gelerek 13 gündür Isparta’da misafir edilen vatandaşlar hazırlanan sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek herkese yürekten teşekkür ettiklerini söylediler. Karantina altına alınan bütün misafirlere lavanta, biberiye ve çam fidanı hediye edildi.

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