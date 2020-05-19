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Karantina bölgesinde 213 eve gıda kolisi desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinin belli bölümlerinde uygulanan karantina dolayısıyla bölge sakinlerine gıda destek kolisi ve sıcak yemek ulaştırıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinin belli bölümlerinde uygulanan karantina dolayısıyla bölge sakinlerine gıda destek kolisi ve sıcak yemek ulaştırıyor. Bölgenin sokak sokak, ev ev dezenfeksiyonunu da gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, mahallelinin eczane ve market alışverişi gibi gereksinimlerini de karşılıyor.
Antalya’da tespit edilen korona virüs vakaları nedeniyle karantina kararı alınan Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinde Muratpaşa Belediyesi ekipleri desteklerini aralıksız sürdürüyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede şu ana kadar 213 eve gıda kolisi desteğinde bulunurken 29 haneye günlük sıcak yemek sağlıyor. Bununla birlikte ekipler, mahallelinin eczane ve market alıverişi gibi ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla koordineli bir şekilde karşılıyor. Muratpaşa Belediyesi, bunun yanı sıra, mahallede oturan ve karantinada olan 8 çalışanı aracılığıyla bölgede dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiriyor. Belediye çalışanları kendilerine ulaştıran koruyucu giysiler, teknik ekipmanlar ve kimyasallarla kendi mahallelerini ilaçlarken belediye arazözleri de mahalleye girerek sokakları baştan sona dezenfektanla yıkadı.

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