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Karantina döneminde köydeki çocuklar kent merkezlerinden daha şanslı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Karantina döneminde köydeki çocuklar kent merkezlerinden daha şanslı.Köyde duran çocuklar evlerinin kocaman bahçelerinde akşama kadar oynayabiliyorlar.

Karantina döneminde köydeki çocuklar kent merkezlerinden daha şanslı.
Köyde duran çocuklar evlerinin kocaman bahçelerinde akşama kadar oynayabiliyorlar. Kent merkezinde duran çocuklar ise apartman daireleri içine tabiri caizse hapis olmuş durumdalar. Günyüzü ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki küçük Seyit de köyde duran çocuklardan biri. Dünyayı kasıp kavuran binlerce can alan korona virüsünden habersiz, akşama kadar evlerinin bahçesinde tavukları kovalayıp kedilerle oynuyor. Kent merkezinde apartman dairesinde oturan ailelerin çocuklarından daha mutlu. Karantina dönemi birazda ona yaradı. Babası ve annesi hep yanındalar.

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