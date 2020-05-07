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Karantina günleri anısına fidan diktiler

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 09:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına fidan dikti.Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışından uçaklarla Kayseri’ye getirilen vatandaşlardan bir bölümü Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde misafir ediliyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına fidan dikti.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışından uçaklarla Kayseri’ye getirilen vatandaşlardan bir bölümü Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde misafir ediliyor. Karantinada bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanırken, yurtta sağlık tedbirleri alan çalışanların da moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.
Tedbirler çerçevesinde yurtta fedakarca çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına yurdun bahçesine kendi isimlerinin de yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu.

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Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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