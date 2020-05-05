Karantina günlerinde mülteci ailelerin zorlukları

Eskişehir’de yaşayan ve çeşitli fabrika, işletmelerde çalışan veya kendi işlerini yürüten mülteciler, karantinadan dolayı işlerini devam edemedikleri için hayatlarının zorlaştığını belirtti.

Genelde kalabalık olan mülteci aileler, karantina günlerinde geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Çalıştıkları iş yerlerinin kapatılması ile birlikte başka bir geçim kaynakları kalmadı. Devlet ve mülteci ailelere yardım eden vakıfların yardımları ise yüksek ev kiraları ve yiyecek ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya yetmiyor.

7 aydır Türkiye’de olan ve Eskişehir’de yaşayan Yasın Rahmanı, 9 kişilik ailenin en büyük çocuğu olduğunu anlattı. Türkiye’ye nasıl geldiğini anlatan Yasın, “İran üzerinden geldim ve yollarda ailem ile beraber çok zorluklar çektik. Türkiye’ye gelip gelmez babam hastalandı hastaneye götürmek için belgemiz yoktu, sonra Türkiye’nin Göç İdaresine kayıt olduk. Mültecilik zordur ülkemizden çıkıp iyi bir hayat kurmayı düşünürdük ama hiç öyle değil” şeklinde konuştu.

Yasın, karantina durumu ile ilgili, “Karantinadan önce bir yerde çalışıyordum, şimdi Korona virüsü için Türkiye karantina ilan etti. Biz de bu kuralları uyuyoruz, ama Birleşmiş Milletler ya mültecilere yardım eden kurumlar tarafından herhangi bir yardımı daha bize gelmedi. Türkiye devleti mültecilere yardım ettiğini duyduk, umarım bizi unutmazlar” ifadeleri kullandı.

Eskişehir’de yaşayan başka bir mülteci ailenin babası Gulam Nazari ise karantinada kendisi ve ailesinin durumunu şöyle anlattı:

“Bir buçuk sene oldu Türkiye’de yaşıyorum. Karantinadan dolayı bir aydan fazla oldu hiçbir yerde çalışamıyorum. Böylece geçimimizi de kazanamıyorum. Biriktiğim paralar da harç oldu ve şimdi hayatı sıfırında yaşıyorum. Elimde hiç para yok, dışarıya çıkamıyoruz herkes evinde. Kimse kimseye yardım de edemiyor. Türkiye devletinden yardım bekliyoruz. Afganistan devletine da buradan söylüyorum bizim durumumuzu biraz düşünsünler.”

