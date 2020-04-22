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Karantina günlerini resim yaparak geçiriyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı Ressam Sait Işık, ’Evde kal’ çağrısına uyarak resim çalışmalarını evinde sürdürüyor.Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle evinin bir odasını atölye haline dönüştürdüğünü belirten 56 yaşındaki Ressam Sait Işık, evinde yeni yoldaşlarının boyalar, fırçalar, tuval ve kitaplar olduğunu söyledi.47 yıldır resim yaptığını, 7 binin üzerinde de eserleri olduğunu belirten Işık, “Kendimi izole ederek evi atölyeye dönüştürdüm.

Kahramanmaraşlı Ressam Sait Işık, ’Evde kal’ çağrısına uyarak resim çalışmalarını evinde sürdürüyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle evinin bir odasını atölye haline dönüştürdüğünü belirten 56 yaşındaki Ressam Sait Işık, evinde yeni yoldaşlarının boyalar, fırçalar, tuval ve kitaplar olduğunu söyledi.
47 yıldır resim yaptığını, 7 binin üzerinde de eserleri olduğunu belirten Işık, “Kendimi izole ederek evi atölyeye dönüştürdüm. Sürekli müzik eşliğinde resim yapıyorum. Çay demlerken verdiğim molada bile kitap okuyor her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bu süreçte kitaplar, şiirler, müzikler ve sabır yeni yoldaşlarım oldu. İnsan isterse her yerde resim yapabilir ve renklerle uğraşmak insanı fazlasıyla rahatlatıyor. Evde resim yapmanın ise ayrı bir rahatlığı var. Bu virüs beni daha çok resim üretmeme sebep oldu. Olumsuz düşüncelerin kimseye bir faydası yok; bu yüzden örnek olmamız için daha çok gayret edip daha çok eserler ortaya koymalıyız. Bu süreçte 20’ye yakın tablo yaptım. Bunlardan en çok figüratif, Sürrealist ve fantastik tarzda eserler üzerinde yoğunlaştım” dedi.

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Tuğba Eczanesi
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