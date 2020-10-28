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Karantina ihlaline 37 bin 800 lira para cezası kesildi

AĞRI HABERLERİ  | 28.10.2020 23:25 | Son Güncelleme

Ağrı’da karantina kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen 12 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası verildi.Ağrı’da korona virüs salgınına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı’da karantina kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen 12 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası verildi.
Ağrı’da korona virüs salgınına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ağrı Valiliği bünyesinde korona virüs denetimleri gerçekleştiren ekipler pozitif ve temaslı olduğu halde cadde ve sokaklarda dolaşan hastalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Görevli ekipler tarafından karantina kurallarını ihlal eden 12 vatandaşa 3 bin 150’şer liradan toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 204 personelin katılımıyla 519 iş yerinde korona virüs denetiminin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de 98 ticari taksi ile 184 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 314 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 12 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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