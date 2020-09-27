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Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

AĞRI HABERLERİ  | 27.09.2020 01:20 | Son Güncelleme

Ağrı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 189 personelin katılımıyla 535 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 189 personelin katılımıyla 535 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 70 ticari taksi ile 178 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 397 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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