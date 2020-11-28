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Karantina ihlaline uymayanlara işlem yapılıyor

KİLİS HABERLERİ  | 28.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kilis’te, korona virüs tespit edilen veya temaslı olduğu karantina da bulunmasına karşın kurullara uymayarak ihlal edenler 400 kişi güvenlik birimleri tarafından yakalanarak işlem yapılıyor.Kilis Valiliğinin tedbirler kapsamındaki genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal kesimde uygulamalarını sıklaştırdı.

Karantina ihlaline uymayanlara işlem yapılıyor

Kilis’te, korona virüs tespit edilen veya temaslı olduğu karantina da bulunmasına karşın kurullara uymayarak ihlal edenler 400 kişi güvenlik birimleri tarafından yakalanarak işlem yapılıyor.
Kilis Valiliğinin tedbirler kapsamındaki genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal kesimde uygulamalarını sıklaştırdı. Filyasyon ekiplerinin denetimi sonucu ikametlerinde olmayanlar tek tek belirleniyor. Öte yandan karantina ve izolasyona uymayanlar, Vatandaşların ihbarı üzerine yakalanıyor. Şu zamana kadar 400 kişiye izolasyon altında bulunma yükümlülüğünü ihlal ederek toplum sağlığını tehdit eden kişilere işlem yapıldı.
İzolasyonda olması gerekirken, polis ve jandarma tarafından karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor.

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