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Karantina kaçakları yakayı ele verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karantina kurallarını ihlal eden 7 kişi yakalanarak karantina sürelerini tamamlamaları için ambulansla Balıkesir’deki bir öğrenci yurduna gönderildi.Bandırma’da karantina kurallarını ihlal eden kişiler Bandırma Emniyeti tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanarak zorunlu karantina için Balıkesir’de bulunan yurtlara gönderilmeye devam ediyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karantina kurallarını ihlal eden 7 kişi yakalanarak karantina sürelerini tamamlamaları için ambulansla Balıkesir’deki bir öğrenci yurduna gönderildi.
Bandırma’da karantina kurallarını ihlal eden kişiler Bandırma Emniyeti tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanarak zorunlu karantina için Balıkesir’de bulunan yurtlara gönderilmeye devam ediyor. Bandırma Emniyetine bağlı ekipler ise sık sık gerçekleştirdikleri HES kodu denetimleri ile karantina ihlallerinin önüne geçmeye çalışıyor olsa da insanlar kuralları ihlal etmekten vazgeçmiyorlar.
Bandırma’da geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 7 kişi yakalandı. Şahısların karantinayı ihlal ederek dışarı çıktığı, Kapalı Pazaryeri ve Cumhuriyet Meydanı’nda Bandırma Emniyeti’nin yaptığı HES kodu sorgulamasında yakalandığı öğrenildi. Şahıslara 3 bin 120 lira para cezası kesilirken adlı işlem de başlatıldı. 7 kişi karantina sürelerini zorunlu olarak tamamlaması için ambulansla Balıkesir’de bulunan bir öğrenci yurduna gönderildi.
Geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde Sigara içme yasağını İhlal eden 54 kişi ile maske takmayan 127 şahıs hakkında tutanak tutularak para cezası kesildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 38 kişiye de pazara cezası uygulandı. Bin 849 kişinin HES Kodu sorgusu gerçekleştirildi.

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