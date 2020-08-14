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Karantina kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 14.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Sivas’ta Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.Sivas Valiliğinin tarafından konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri kapsamında; Pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6 kişinin, dün gün içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir.

Sivas’ta Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.
Sivas Valiliğinin tarafından konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri kapsamında; Pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6 kişinin, dün gün içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir. Şahıslara toplam 18.900 ₺ para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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