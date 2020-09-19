Karantina kuralına uymayan şahıs yurda yerleştirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dışarıda olduğu öğrenilen şahıs, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Korona virüs denetimleri esnasında kimliği kontrol edilen B. Demir isimli şahsın, 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan şahıs ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bilecik Ertuğrul Gazi erkek öğrenci yurduna götürüldü. Öte yandan, şahıs hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

