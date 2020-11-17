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Karantina kuralına uymayan vatandaş kahvehanede yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Felahiye’nin Kayapınar Mahallesinde koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunması gereken bir kişi, kahvehanede yapılan kimlik kontrolü sırasında yakalandı.Yapılan incelemelerde Ahmet B.’nin 8 Kasım 2020 itibari ile 10 günlük karantina kararı bulunmasına rağmen ilk günden itibaren karantina kurallarına uymayarak sürekli kahvehaneye gittiği ortaya çıktı.

Felahiye’nin Kayapınar Mahallesinde koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunması gereken bir kişi, kahvehanede yapılan kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Yapılan incelemelerde Ahmet B.’nin 8 Kasım 2020 itibari ile 10 günlük karantina kararı bulunmasına rağmen ilk günden itibaren karantina kurallarına uymayarak sürekli kahvehaneye gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince tutulan tutanak sonrası Ahmet B.’ye izolasyon kurallarına uymadığı için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve eşiyle birlikle KYK yurduna yerleştirildi.

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