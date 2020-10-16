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Karantina kurallarını ihlal eden 36 kişi yurda yerleştirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 16.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Çorum’da karantina kurallarını ihlal eden 36 kişi KYK yurduna yerleştirilirken, pandemi kurallarına uymayan 7 bin 556 kişi de uyarıldı.Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, 15 Ekim itibariyle il genelinde 898 adet ihbar alındığını, bu ihbarların 67’sinin asılsız çıktığı belirtilerek, diğer ihbarların ise Mahalle denetim ekiplerince incelenerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.İl genelinde ekipler tarafından 86 bin 785 kişinin denetlendiğinin belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi; “Ayrıca denetim ekiplerince 65 bin 585 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 386 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir.

Karantina kurallarını ihlal eden 36 kişi yurda yerleştirildi

Çorum’da karantina kurallarını ihlal eden 36 kişi KYK yurduna yerleştirilirken, pandemi kurallarına uymayan 7 bin 556 kişi de uyarıldı.
Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, 15 Ekim itibariyle il genelinde 898 adet ihbar alındığını, bu ihbarların 67’sinin asılsız çıktığı belirtilerek, diğer ihbarların ise Mahalle denetim ekiplerince incelenerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
İl genelinde ekipler tarafından 86 bin 785 kişinin denetlendiğinin belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi; “Ayrıca denetim ekiplerince 65 bin 585 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 386 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7566 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişi tutanakla tespit edilip kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır”

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