Karantina olan vatandaşlardan duygu yüklü mektuplar

Korona virüs nedeniyle yurt dışından getirilerek Ağrı’daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, kaldıkları yerle ilgili memnuniyetlerini yazdıkları mektuplarla dile getirdiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler kapsamında KKTC’den ve Almanya’dan uçaklarla Ağrı’ya getirilen Türk vatandaşları karantinaya alınarak, Gençlik ve Spor Bakanlığının Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Karantina sürelerinin sonuna yaklaşan vatandaşlar kaldıkları yurtla ilgili memnuniyetlerini yazdıkları mektuplarla dile getirdi. Her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden vatandaşlar, yazdıkları mektupları karantina süreci boyunca onlarla özveriyle ilgilenen yurt görevlilerine teslim etti.



PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası