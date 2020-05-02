Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketine uğurlandı

Rize’de, yurt dışından gelmeleri dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 196 kişi, karantina süresinin dolmasıyla memleketlerine gönderildi.

17 Nisan tarihinde özel uçak ile Ukrayna’dan Trabzon’a, buradan da kara yoluyla Rize’ye getirilerek Devlet Hatun Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 196 kişi karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar kendileri içinin özel hazırlanan otobüslere sosyal mesafe kuralı korunarak yerleştirilince memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı.



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