Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler

"Sizlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Yurt larınızdan apar topar çıkmaz zorunda kaldınız. Odalarınızı bizlerle paylaştınız. Kaldığımız süre içerisinde odanıza çok iyi baktık. Gözünüz arkada kalmasın. B Blok 227 nolu odada kalıyorduk. Sizlerle tanışmayı çok isteriz. Bu odada kalan arkadaşlarımızın eğitimine eşimle birlikte bir miktar katkıda bulunmak isteriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan getirilerek Ordu'da karantinaya alınan ve Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlanan Türk vatandaşları arkalarında duygulandıran mektuplar bıraktı.

"Yeniden başlamaktan, fikrinizi söylemekten ve kadın olmaktan korkmayın. İstediğinizi giyinin, istediğinizi düşünün. Gelecek kaygınız olmasın. Su akar yolunu bulur. Atatürk'ün ilke ve inkılapları yolunuza ışık olsun, aydınlatsın."

"Altı gün boyunca odanız bana emanetti. Bu katta epeydir karantina macerası yaşandı ve dostluklar kuruldu. Kısa da sürmüş olsa biz çok rahat ettik. Size gitmeden ufak bir şey bırakıyorum. Umarım katkım olur."

Öte yandan yurtta 215 nolu odada kalan Elif Ünlü, iki ayrı mektubunda odalarını kullandıkları öğrencilere ve yurtta kendilerine destek olan AFAD görevlilerine bir miktar Amerikan doları bıraktı.

Mektupta iletişim numaralarını da yazan çift, "İletişim numarasından bizlere ulaşırsanız çok mutlu oluruz. Umarım hayalleriniz gerçek olur." ifadesini kullandılar.

Elif Ünlü, AFAD ekibine yönelik yazdığı kısa mektubunda da "Çok değerli AFAD ekibi çorbada benim de tuzum olsun istedim. Yaptıklarınız için size herkes adına teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu ve daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Hülya Bulut da mektubunda Amerika'da kaldığı sürece hep kaygılı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Biz bir oldukça, diri oldukça, hep yan yana omuz omuza oldukça hep güçlü bir Türkiye olacağız. Amerika'da kaldığım sürece hep bize ne olacak, çocuklarıma ne olacak kaygısı ve korkusu yaşıyordum. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun kendi ülkemdeyim ve güvendeyim."

Çiğdem Yılmaz da mektubunda Ordu'da karantinada kaldıkları sürece kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini kaleme alarak şunları yazdı:

"Çok güzel bir karantina süreci geçirdik. Bu süreçte eksiklerimizi yerine getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve ekibine teşekkür ederim. Sabrınıza ve çalışkanlığınıza hayran kaldım. Umarım tüm işleriniz rast gider. Her şey gönlünüzce olsun."

Mektubunda ismini vermek istemeyen bir kişi, karantina sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali Seddar Yavuz'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Kızılay ve AFAD görevlilerine teşekkür etti.

