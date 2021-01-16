YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Karantina süresince evde alınacak önlemler

Karantina süresince evde alınacak önlemler

16.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenleri ve karantina sürecinde alması gereken tedbirler için bilgi verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenleri ve karantina sürecinde alması gereken tedbirler için bilgi verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenler ve bu kişilerin aile üyelerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda vatandaşlar bilgilendiriliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin ve bu kişiler ile bir arada yaşayan aile bireylerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda bir bilgilendirme hazırladı.
Bilgilendirmede testi pozitif çıkmış olan hastanın öncelikle maske takması, kendi izolasyonunu sağlaması, evden çıkmaması ve kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiği vurgulandı. Hasta olan bireyin izolasyonu sağlanamıyorsa, sık sık havalandırılabilen bir odada hasta ile diğer aile üyeleri arasında 3-4 adım mesafe olacak şekilde hastanın konumlandırılması gerektiği söylendi.
Bilgilendirmede ayrıca hastanın, hekimin önerdiği şekilde ilaçlarını tam saatinde almasının sağlanmasına, dengeli ve düzenli beslenmesine, uykusuna, dinlenmesine ve bol miktarda sıvı tüketmesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Tedbir bakımından hastanın mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanması, eğer bu durum mümkün değilse bu ortamların her kullanımdan sonra sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi, kullanacağı bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu benzeri eşyaların mümkünse tek kullanımlık olması, ortak kullanılacaksa her kullanımdan sonra bol deterjan ve suyla yıkanması gerektiğine yer verildi. Ayrıca elle sık temas edilen yerlerin; kapı ve pencere kollarının, televizyon ya da klima kumandalarının, prizlerin dezenfekte edilmesinin gerektiği ifade edildi. Havlu, çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve kıyafetlerini çamaşır makinasında 60-90 derecede normal deterjan ile yıkamak da önemle belirtildi.
Hastanın durumunda belirgin bir kötüleşme gözlenmesi halinde ise hekime haber verilmesi, hasta dışında ayrıca diğer aile üyelerinin de sağlık durumlarının takip edilmesi; kendilerinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal veya solunum sıkıntısı olması durumunda sağlık kurumuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Degirmendere
Deva Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Atun Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

Kartepe'de kayak pistlerinin yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından açılması planlanıyor

Kartepe'de kayak pistlerinin yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından açılması planlanıyor

İzmitlilerin talepleri Büyükşehir Meclisine taşındı

İzmitlilerin talepleri Büyükşehir Meclisine taşındı

Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor

Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor

İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.