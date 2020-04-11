YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Karantina tedbirine uymayan korona virüs şüphelisi işi için evden çıktı, polis yakaladı

Karantina tedbirine uymayan korona virüs şüphelisi işi için evden çıktı, polis yakaladı

EDİRNE HABERLERİ  | 11.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs şüphelisi karantina kurallarına uymayarak evden çıkıp işe gitti.

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs şüphelisi karantina kurallarına uymayarak evden çıkıp işe gitti. 3 bin 150 TL ceza kesilen şahıs eve bırakıldı.
Keşan’ın Yeni Mescit Mahallesi’nde yaşayan A.İ., 26 Mart Çarşamba günü Covid-19 şüphesiyle Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış, kendisi ve muhtemel temas grubu hakkında ise karantina tedbiri alınmıştı.
Evde izole bir şekilde kalması gereken A.İ.’yi 10 Nisan Cuma günü saat 21.30 sıralarında kontrol etmek için ikametine giden polis ekipleri, şahsı adresinde bulamadı. Karantina kurallarını delerek işe gittiği tespit edilen şahsı bulan ekipler, karantina kurallarına uymadığı sebebiyle şahıs hakkında adli soruşturma açarken, şahsa 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
A.İ. tekrar evinde tedbirlere uymak üzere evine bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Muhtardan polislere sürpriz

Muhtardan polislere sürpriz

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

Edirne Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:33
Öğle
13:20
İkindi
17:00
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Dinçer Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle "evde kal" çağrısı

Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle "evde kal" çağrısı

Keşan’da maske üretimine başlandı

Keşan’da maske üretimine başlandı

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.