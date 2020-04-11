Karantina tedbirine uymayan korona virüs şüphelisi işi için evden çıktı, polis yakaladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs şüphelisi karantina kurallarına uymayarak evden çıkıp işe gitti. 3 bin 150 TL ceza kesilen şahıs eve bırakıldı.

Keşan’ın Yeni Mescit Mahallesi’nde yaşayan A.İ., 26 Mart Çarşamba günü Covid-19 şüphesiyle Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış, kendisi ve muhtemel temas grubu hakkında ise karantina tedbiri alınmıştı.

Evde izole bir şekilde kalması gereken A.İ.’yi 10 Nisan Cuma günü saat 21.30 sıralarında kontrol etmek için ikametine giden polis ekipleri, şahsı adresinde bulamadı. Karantina kurallarını delerek işe gittiği tespit edilen şahsı bulan ekipler, karantina kurallarına uymadığı sebebiyle şahıs hakkında adli soruşturma açarken, şahsa 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

A.İ. tekrar evinde tedbirlere uymak üzere evine bırakıldı.

