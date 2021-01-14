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Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 97 kişiye 64 bin lira para cezası

14.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da 7-13 Ocak tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan 97 kişiye 64 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 7-13 Ocak 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1, sigara yasağına uymamaktan 17, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlama saatlerine uymamaktan 4, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 70 kişi hakkında toplam 97 kişiye 64 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu’da 7-13 Ocak tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan 97 kişiye 64 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 7-13 Ocak 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1, sigara yasağına uymamaktan 17, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlama saatlerine uymamaktan 4, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 70 kişi hakkında toplam 97 kişiye 64 bin 369 TL idari para cezası uygulandı. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığı devam ediyor. Ayrıca 14.01.2021 tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi, Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlarda bulunuyor.

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