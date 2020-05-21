YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Karantina yurduna fidanlar dikildi

Karantina yurduna fidanlar dikildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Karantina yurduna fidanlar dikildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan karantina günleri anısına fidan dikimi etkinlikleri kapsamında İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurdu olan Melikgazi Kız Yurdu bahçesine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikildi.
Etkinlikte açıklamada bulunan Eskici," Bugün tarih sahnesinde Türk Milletinin yeniden doğuşunun başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığımız bir gündeyiz. 101 yıl önce bu milletin asil evlatları bağımsızlık için canla başla mücadele edip, Ülkenin kurtarılması için büyük azim ve gayret göstererek gençliğimize bu bayramı hediye ettiler. Bizde Gençlik ve spor Bakanlığı olarak farklı aktivitelerle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Etkinlikler kapsamında şu an yurtlarımızda yurt dışından gelerek karantinada kalan misafirlerimiz var bizde misafirlerimizin yurt dışından getirilmesinde büyük çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına yurtlarımızda bir dikili ağaç olsun istedik ve etkinliğimizi gerçekleştirdik” dedi.

Karantina yurduna fidanlar dikildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz"

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.