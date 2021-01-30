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Karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri yaşam savaşını kaybetti

30.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Köşk ilçesinde karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Aydın’ın Köşk ilçesinde karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Göktuğ Bebeğin ölümü ilçeyi yasa boğarken, ailenin bir hafta önce trafik kazasında hayatını kaybeden babalarının cenazesi için Ankara’dan Aydın’a geldikleri öğrenildi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 10 aylık Göktuğ Bebek, bir hafta önce hayatını kaybeden dedesinin yanında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre; Ankara’da yaşayan Abdülkerim-Damla Dülger Çifti, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden babaları Mehmet Dülger’in cenazesi dolayısıyla Aydın’a geldi. Yenipazar ilçesinde yaşayan babalarını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul eden aile, daha sonra Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi’ndeki evlerinde rahatsızlanınca doktora gitti. Burada yapılan muayenelerinde kovid-19 testi pozitif çıkan aile karantinaya alındı.
Dün aniden rahatsızlığı artan ailenin 10 aylık çocukları Göktuğ bebek, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Göktuğ Bebek, hayatını kaybetti.
Bir hafta önce babalarını toprağa veren Dülger Ailesi, jandarma ekiplerinin de katıldığı cenaze programı ile bebeklerini dedesinin yanında toprağa verdi.
Dülger Ailesi’nin bir haftada iki ferdini birden kaybetmesi Aydın’da üzüntüye neden oldu.

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